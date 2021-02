ASSE - Mercato : Anthony Modeste (Cologne) arrive en prêt chez les Verts

Les Verts tiennent enfin leur attaquant. Après des semaines de recherches et de négociations infructueuses, l'AS Saint-Etienne enregistre ce lundi, et dans les toutes dernières heures du mercato hivernal, le prêt d'Anthony Modeste.

Passé par Bordeaux, Bastia, ou encore Hoffenheim (Allemagne), l'attaquant de 32 ans arrive du FC Cologne et va chercher à se relancer dans le Forez et offrir une solution de plus à Claude Puel pour augmenté l'efficacité d'une attaque globalement en panne depuis le début de la saison.

Un but cette saison seulement

Anthony Modeste a inscrit un but cette saison en neuf rencontres avec Cologne. Sa période la plus prolifique remonte à la saison 2016/2017. Le fils de Guy modeste (défenseur formé à Saint-Etienne dans les années 70) avait inscrit 25 buts en 34 matchs de Bundelisga.