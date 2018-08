Le Mercato est bouclé du point de vue défensif à l’ASSE. Il a fait un bond ce mercredi avec l’arrivée de Timothée Kolodziejczak et de Yann M’Vila. C’est plus compliqué sur le plan offensif avec le dossier Cabella qui continue de bloquer.

Saint-Étienne, France

On commence à voir à quoi ressemblera l'équipe de l'ASSE à la reprise du championnat. Ce mercredi 1er aout, le club stéphanois a présenté deux nouveaux joueurs.

"Envie de retrouver le Kolo d’avant"

Timothée Kolodziejczak est prêté pour un an avec option d’achat par le club mexicain des Tigres de Monterey. Un joueur qu'on appellera désormais Kolo. C'est comme ça qu’il veut être présenté. Un joueur qui a souffert sportivement la saison passée dans son club sud-américain et qui espère retrouver du temps de jeu. "C’était difficile avec le coach au Mexique. Je n’avais pas de temps de jeu. Je voulais retrouver les sensations du terrain. J’ai choisi Saint-Étienne parce que c’est un grand club avec une grosse équipe qui joue le haut du tableau cette année. Je connais un peu le club. Je connais Kevin Monnet-Paquet, Wahbi Khazri. Donc c’était vraiment intéressant. J’ai envie de jouer, de retrouver le Kolo d’avant. Je viens ici avec beaucoup d’envie."

"Un groupe magnifique"

Yann M’Vila a lui prolongé son contrat avec l’ASSE jusqu’en 2022. Le milieu défensif arrivé en cours de saison chez les Verts à clairement fait le choix de la stabilité. Il a aussi été convaincu par l'arrivée de Wahbi Kahzri et la prolongation de Mathieu Debuchy."Rester, c’est la continuité. Il y a la ferveur des supporters, la confiance du coach et surtout un groupe magnifique. Je ne pouvais que rester. Quand tu es bien pourquoi partir. Je sais que je peux faire plus que la saison dernière où je suis arrivé en milieu d’année. Je peux mieux me préparer et je serai normalement un peu mieux que la saison passée."

Fréderic Paquet, le directeur général, lui, confirme qu’il cherche maintenant un joueur et un seul. Un joueur offensif et on comprend qu’il continue de travailler sur le dossier Cabella mais que les négociations financières avec l’OM sont très compliquées

"Jean-Louis ne cherche pas des recrues mais des renforts. D’un point de vue défensif le recrutement est bouclé. On est à la recherche d’un joueur offensif. Il y a différentes options possibles. Ça va prendre le temps que ça va prendre. On y travaille avec le coach. Un renfort pour l’équipe mais dans des conditions acceptables. Mais on n’est pas tout seul à décider."

"Les plus gros efforts depuis longtemps"

"Les actionnaires ont fait de gros efforts pour avoir une équipe compétitive. Ce sont surement les plus gros efforts qui ont été faits depuis longtemps. Il y a des gros efforts des actionnaires qui sont faits – je le répète - mais dans un juste équilibre et sans faire n’importe quoi. Le but c’est d’avoir une équipe qui a de la « gueule » sur chaque ligne. "

Du côté des départs, l’arrivée de Timothée Kolo précise les choses. Elle ne va laisser aucun temps de jeu pour Pierre-Yves Polomat, ni pour Léo Lacroix. C’est la même chose pour Cheikh M'Bengue. Selon Frédéric Paquet " il y a donc trois ou quatre joueurs qui n’auront aucun temps de jeu s’ils restent. S'ils veulent avoir du temps de jeu, il faut qu'ils trouvent un autre projet pour pouvoir se projeter."