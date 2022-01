ASSE - Mercato : Enzo Crivelli chez les Verts, c'est signé (officiel)

Les Verts tiennent leur attaquant. Enzo Crivelli, 26 ans, s'est engagé officiellement ce lundi pour un prêt de six mois à l'ASSE.

Il aura fallu patienter jusqu'au dernier jour du mercato ce lundi pour voir l'ASSE réussir à attirer l'attaquant qu'elle recherche depuis un mois. L'élu s'appelle Enzo Crivelli. L'attaquant de 26 ans arrive pour un prêt de 6 mois en provenance de l'Istanbul Başakşehir (Turquie).

Arrivé ce samedi dans le Forez pour discuter avec les dirigeants de l'ASSE, Enzo Crivelli a dû régler sa situation contractuelle avant de pouvoir s'engager avec les Verts. Ce dimanche Antalyaspor, club où il était prêté depuis le début de la saison, a annoncé la rupture de ce prêt laissant la possibilité aux Verts de l'enrôler. Après s'être astreint à la traditionnelle visite médicale, Enzo Crivelli a pu s'engager officiellement avec l'AS Saint-Étienne ce lundi.

Je n'ai qu'un objectif : maintenir le club en Ligue 1 - Enzo Crivelli

Les mots d'Enzo Crivelli sur le site du club : "Je ressens de la joie. C'est un nouveau challenge qui s'annonce passionnant. L'ASSE est un club mythique, je suis heureux de le rejoindre. Je n'ai qu'un seul objectif : le maintenir en Ligue 1 Uber Eats."

Il pourrait être la dernière recrue du mercato

En échec total depuis des mois en Turquie (son dernier but remonte à décembre 2020), Enzo Crivelli vient pour se relancer dans un championnat qu'il connaît bien puisqu'il a évolué à Bordeaux, Bastia, Angers et Caen. Son profil devrait permettre d'amener une nouvelle dimension athlétique à l'attaque des Verts et profiter à Wahbi Khazri avec qui Pascal Dupraz devrait l'associer.

Le mercato ferme ses portes ce lundi soir mais l'AS Saint-Étienne pourraient en avoir terminé avec cette sixième recrue (après Gnagnon, Sako, Thioub, Bernardoni et Mangala). Selon L'Equipe, la piste menant au défenseur latéral Clément Michelin (AEK Athènes) s'est envolée. La piteuse élimination en Coupe de France face à Bergerac pourrait également avoir une incidence sur la fin du mercato stéphanois. Ne pouvant plus compter sur l'argent d'une qualification en quart et les retombées économiques (billeterie) qui l'accompagnent, les dirigeants pourraient en rester là. À moins d'une dernière folie...