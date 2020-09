C'était le feuilleton du mercato de l'ASSE : après avoir fait monter les enchères, le club stéphanois accepte finalement le transfert de Wesley Fofana pour 35 millions d'euros plus cinq millions de bonus.

ASSE - Mercato : Fofana transféré à Leicester pour plus de 35 millions d'euros

Wesley Fofana (ici face à Lorient, le 30 août 2020) est finalement transféré à Leicester pour plus de 35 millions d'euros

Ce sont nos partenaires d'Evect qui révèlent l'information : l'ASSE accepte le transfert de Wesley Fofana vers Leicester pour un montant de 35 millions d'euros plus un bonus de cinq millions.

C'est donc la fin d'un feuilleton de plusieurs semaines pendant lesquelles le club anglais a multiplié les offres pour faire venir Fofana. L'intéressé avait d'ailleurs fait connaître son envie de quitter les Verts pour rejoindre les Foxes. Même si, le 10 septembre dernier, Claude Puel, le manager général de l'ASSE, assurait encore que Fofana ne quitterait pas le Forez, la nouvelle et dernière offre de Leiecester était difficilement refusable.

Cette transaction fait de Fofana le joueur le plus cher de l'histoire de l'AS Saint-Etienne et le sixième défenseur français le plus cher de l'histoire, à tout juste 19 ans.