ASSE - Mercato : l'attaquant Vagner Dias signe au FC Metz

L'attaquant international cap-verdien Vagner Dias Gonçalves a été transféré au FC Metz, où il a signé un contrat de quatre ans, jusqu'en 2024, a annoncé ce jeudi l'AS Saint-Étienne. Le montant de la transaction n'a pas été précisé par l'ASSE mais d'après le site l'Équipe il avoisinerait les trois millions d'euros hors bonus.

Prêté depuis un an et demi à Nancy (L2, janvier-juin 2019, 2019-2020), Vagner Dias Gonçalves avait inscrit sept buts et délivré deux passes décisives sur les quinze premières journées de Ligue 2 la saison dernière avant de se blesser.

Arrivé libre à l'ASSE en 2017 en provenance du FC Batuque (Cap Vert), "Vagner" n'aura disputé que cinq rencontres officielles avec les Verts.