ASSE - Mercato : la mise au point de Roland Romeyer sur le dossier Mohamed

Rare dans les médias depuis plusieurs mois Roland Romeyer a accordé une interview à la chaîne égyptienne Al-Nahar afin de faire le point sur les négociations de transfert avec Mostafa Mohamed. L'attaquant de 23 ans est la priorité des Verts pour renforcer le secteur offensif pendant ce mercato hivernal

Le président de l'AS Saint-Etienne, visiblement en première ligne dans ce dossier, a mis la pression sur le club de Zamelek. Roland Romeyer affirme avoir accédé aux exigences des dirigeants de Zemalek pour céder leur attaquant : "Nous avons donc confirmé depuis par écrit un paiement de 5M$, paiement en deux échéances, sur un an. 3M$ à la délivrance du certificat et 2M$ en février 2022. Plus des bonus".

Le dossier bouclé d'ici 24 à 48h ?

Zamalek voudrait un paiement au comptant ce qui n'est pas réellement l'usage rappelle Roland Romeyer : "Nous avons fait cette dernière offre pour que sous 24H ou 48H il soit chez nous, sinon on passe à autre chose. Le mercato avance et ça fait plus de 15 jours que nous discutons. Le montant que nous avons proposé avec les bonus est un montant exceptionnel. On fait un très très gros effort".

Espérons pour les Verts que cette sortie puisse accélérer la finalisation du dossier. Dans le cas contraire, l'ASSE aurait encore jusqu'au 01 février pour recruter ce buteur tant désiré.