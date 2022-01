ASSE - Mercato : Eliaquim Mangala attendu, les Verts pourront ensuite sortir le chéquier pour un attaquant

Miami - Andrézieux-Bouthéon : 20 degrés de différence. On va conseiller à Eliaquim Mangala de bien se couvrir à la descente de l'avion qui va le conduire de la Floride au Forez. Comme annoncé par l'Équipe et l'application 90 football, l'ancien pensionnaire de Manchester City et Porto est la cible numéro 1 des dirigeants de l'AS Saint-Étienne pour venir renforcer le secteur défensif des Verts. Libre depuis la fin de son contrat avec Valence (Espagne) cet été, Eliaquim Mangala, 30 ans est d'accord pour venir effectuer une pige de six mois dans le Forez. Sa signature est donc en bonne voie.

Une visite médicale "poussée" avant de signer

On attendra de la voir poser le pied sur le sol français pour être plus affirmatif et on attendra également que le joueur passe sans problème la visite médicale. Une visite médicale qui devrait être plus poussée que d'ordinaire selon nos informations car le joueur est en manque de compétitivité depuis de longs mois. Son dernier match en intégralité remonte à janvier 2021 et sur les cinq dernières saisons il n'a disputé, en tout, qu'une quarantaine de rencontres. La faute notamment à une blessure au genou en 2018. Comme Bakary Sako, Sada Thioub et Joris Gnagnon, Eliaquim Manga constitue donc un pari pour les dirigeants stéphanois.

Les Verts ont de l'argent pour s'offrir un attaquant

Espéré un temps pour être disponible pour le derby ce vendredi, Eliaquim Mangala pourrait plutôt faire ses débuts avec les Verts lors de la rencontre suivante le mercredi 26 janvier à Angers. Une fois ce dossier réglé, les dirigeants stéphanois, Loïc Perrin en tête, tenteront de boucler le plus épineux du mercato. Celui de l'attaquant. Les pistes menant à Jean-Philippe Mateta et Serhou Guirassy semblent bouchées et pour le moment aucun autre nom ne sort du chapeau.

Pour faire venir ce buteur tant espéré, les Verts auront la possibilité de dépenser de l'argent soit dans le cadre d'un transfert sec ou d'un prêt payant. Ce qui agrandit considérablement les options.