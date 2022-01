ASSE - Mercato : pourquoi Diego Costa ne signera pas chez les Verts

Les Verts sont-ils passés à côté du gros coup de ce mercato ? En quête d'un attaquant, l'AS Saint-Étienne s'est vue proposer les services de Diego Costa. L'attaquant international espagnol de 33 ans est libre depuis la fin de son contrat avec l'Atlético Mineiro (Brésil) début janvier.

Selon le club, le joueur n'était pas réellement intéressé par une pige dans le Forez et ses prétentions salariales, plus de 300.000 euros brut mensuel, étaient totalement hors de portée des finances stéphanoises. Un salaire conséquent pour un joueur qui n'a plus le lustre de sa période chez les Colchoneros et qui n'a inscrit que 2 buts lors de la saison 2020/2021 et que 4 buts lors de son passage au Brésil entre septembre et décembre de l'année dernière.

Crivelli en attendant Rémy ?

Le solide attaquant d'origine brésilienne ne sera donc pas le buteur tant recherché par les Verts lors de ce mercato. Enzo Crivelli, aperçu ce samedi dans un restaurant de l'Étrat, tiendrait la corde mais l'officialisation de son transfert n'interviendra pas avant ce lundi, dernier jour du mercato. L'AS Saint-Étienne travaillerait également à la venue de Loïc Rémy. L'ancien lyonnais de 35 ans pourrait lui aussi s'engager dans les dernières heures du marché des transferts qui ferme ce lundi à minuit.