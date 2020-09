ASSE - Mercato : "Wesley Fofana restera à Saint-Étienne" (Puel)

Ce sont des mots de nature à rassurer les supporters de l'AS Saint-Étienne. En conférence de presse ce jeudi, Claude Puel a évoqué le cas de Wesley Fofana. Le défenseur de 19 ans, qui a découvert l'équipe première la saison dernière, est une grande promesse et ses performances ont déjà tapé dans l’œil de nombreuses écuries européennes prêtes à débourser plusieurs millions d'euros.

"Pour moi il n'y a pas de débat a balayé Claude Puel. J'ai fait plusieurs fois le point avec lui et c'est un jeune joueur qui a joué 17 matchs en professionnel. Je pense qu'il est encore en apprentissage et doit encore gagner en maturité. Il est dans le bon club pour continuer tranquillement sa progression. Il est bien à Saint-Étienne et il restera à Saint-Étienne".

Il sera difficile à retenir en cas d'offre importante

Selon le manager de l'ASSE, il n'y aurait pas non plus de débat au sujet de Wesley Fofana avec son président Roland Romeyer. Pourtant, difficile d'imaginer qu'en cas d'offres autour de 30 millions d'euros, les Verts, dont les finances ne sont pas au mieux, puissent résister.

Des clubs comme le Milan AC, le RB Leipzig et Leicester se serait positionné sur le défenseur.