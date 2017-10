ASSE - Metz : c'est confirmé, Bamba est bel et bien écarté de la feuille de match

Alors que les tergiversations autour d'une éventuelle prolongation traînent depuis plusieurs mois, le club montre les muscles. Jonathan Bamba, le meilleur buteur des Verts ne sera pas retenu pour affronter Metz ce samedi.

Le groupe est tombé, comme d'habitude à la veille du match en début de soirée. Comme d'habitude, ou presque. Les 19 joueurs retenus par Oscar Garcia en cette veille de Saint-Étienne - Metz ont de quoi étonner. L'attaquant et meilleur buteur des Verts depuis le début de l'exercice 2017 - 2018, Jonathan Bamba n'en fait pas partie.

En milieu d'après-midi déjà, l'information avait fuité, c'est désormais confirmé. Si Jonathan Bamba n'est pas retenu, on peut difficilement imaginer qu'il s'agit d'un problème physique, son cas n'ayant absolument pas été abordé par Oscar Garcia en conférence de presse d'avant-match jeudi. C'est vraisemblablement du coté de sa situation contractuelle qu'il faut aller chercher l'explication. Comme certains de ses coéquipers, Jonathan Bamba arrive en fin de contrat en juin 2018. Mais il est certainement le joueur qui représenterait la plus grosse déception s'il devait partir libre au prochain mercato estival. Depuis la fin de la saison dernière et son bon prêt à Angers, des négociations ont été entamées. Mais il est apparu très vite que le club et l'entourage du joueur n'avaient pas les mêmes attentes.

Bamba, un jeune joueur assez solide pour gérer cette situation ?

Ce vendredi, alors qu'une décision devait être annoncée concernant une éventuelle prolongation, c'est une orientation plus radicale qui semble avoir été prise par le club en l'écartant de la feuille de match. Lui dont le sélectionneur chez les espoirs de l'équipe de France, Sylvain Ripoll, estimait pourtant "assez solide pour gérer cette situation". Lui qui a été dépeint en conférence de presse d'avant-match par son coéquipier Vincent Pajot comme "un jeune avec beaucoup de caractère, capable d'apporter son expérience" en cette période d'absence du capitaine Loïc Perrin. Une chose est sûre, à 21 ans, cette absence pour des raisons extra-sportive n'est une bonne nouvelle pour personne.