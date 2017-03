ASSE-Metz : les Verts sont-ils Hamouma-dépendants ?

L'ASSE n'a plus gagné depuis un mois en championnat et reçoit le FC Metz ce dimanche après-midi pour la 29e journée de Ligue 1 (15h sur France Bleu Saint-Etienne Loire). Les Verts compteront sur le retour de leur meilleur buteur Romain Hamouma.

Les Stéphanois restent sur une défaite à domicile il y a 15 jours face à Caen et qui n'ont plus le temps de perdre des points dans leur course pour la Ligue Europa. Les Stéphanois sont 7e au classement, une place qui ne sera pas qualificative pour l'Europe et il va falloir cravacher pour repasser devant Bordeaux et Marseille qui semblent avoir une meilleure dynamique. L'ASSE n'est pas lâchée dans ce sprint final mais les points sont désormais précieux alors que la fin du championnat sera très relevée pour les joueurs de Christophe Galtier.

Pas pareil sans Hamouma

Il y a des absents pour ce match (Pajot, Lemoine, Pogba et Lacroix) mais aussi énormément de retour dans le groupe : Soderlund, Selnaes, M'Bengue (Bèngue), Malcuit et Romain Hamouma. L'attaquant stéphanois a prouvé cette saison que l'équipe n'était pas la même avec ou sans lui. L'ancien Caennais n'a finalement marqué que 7 buts toutes compétitions confondues cette saison, mais à la hauteur de l'ASSE il y a une bien Hamouma-dépendance : l'attaque stéphanoise n'a pas la même allure s'il est sur le terrain. Il était absent de longues semaines durant l'automne avant de revenir pour redonner de la fougue aux offensives vertes, notamment en décembre en faisant exploser la défense d'Anderlecht en 2e mi temps. Dans la foulée il marque 4 fois en championnat, 1 fois en Coupe de France, en montrant aussi qu'il peut jouer à la pointe de l'attaque et pas seulement sur un côté. Comme souvent c'est la fragilité physique de celui qui fêtera bientôt ses 30 ans qui décide pour lui de la qualité de sa saison. Après plusieurs essais pour freiner le rythme de ses blessures, il a décidé avec le staff médical de porter des semelles orthopédiques qui le soulagent physiquement. Le meilleur buteur de l'ASSE revient après deux semaines de break qui ont une nouvelle fois prouvé que cette saison il est indispensable.

Un relâchement après Manchester

La dernière victoire des Verts c'était juste avant le match aller de la Ligue Europa face à Manchester United. Depuis, rien ne va pour les Foréziens. Est-ce que c'est le relâchement de l'équipe après ces matches très attendus qui est en cause ? Réponse de Christophe Galtier : "Il peut y avoir ce risque. J'espère que c'est passé sur le match de Montpellier, de Caen et de Bastia. On a fait un point sur neuf et on doit passer à autre chose. Il y a donc ce risque là. J'espère ne pas être naïf et que cette forme de décompression est passée".

ASSE-Caen, dès 14h dimanche sur France Bleu. Coup d'envoi à 15h et après la rencontre les réactions des joueurs et des entraineurs en direct