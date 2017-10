ASSE - Metz : pas le droit à l'erreur pour les Verts face à la lanterne rouge de ligue 1

Après une défaite qui a marqué les esprits au stade de l'Aube de Troyes il y a quinze jours, les Verts retrouvent Geoffroy Guichard ce samedi avec une nouvelle fois, un statut de favori à assumer. Face à un groupe Messin parsemé d'anciens verts, les joueurs d'Oscar Garcia doivent l'emporter.

Les Verts sont opposés à la lanterne rouge du championnat ce samedi à 20 heures dans le chaudron. L'ASSE accueille le FC Metz et n'aura aucune excuse à l'issue de la rencontre en cas de nouvelle contre-performance. 7e d'un classement qui a du mal à se trouver des locomotives, les Stéphanois ont surtout besoin d'effacer le souvenir du stade de l'Aube de Troyes il y a 15 jours et cette défaite 2 buts à 1 alors que l'ASSE a joué à 11 contre 10 pendant une bonne mi-temps.

Pour cela, ils se présenteront sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard plutôt diminués. Florentin Pogba a repris l'entrainement mais est encore trop juste pour jouer. Ronaël Pierre Gabriel est blessé, comme, et, c'est le plus inquiétant, Loïc Perrin le capitaine a quelques semaines d'absence (jusqu'au derby ?).

Les anciens Verts n'ont pas peur du chaudron

L'autre paramètre à prendre en considération, ce sont les anciens "revanchards" selon le milieu de terrain des Verts Vincent Pajot. Metz est une équipe qui compte quatre anciens Stéphanois. Sur le terrain, il n'y aura pas Benoit Assou Ekotto, suspendu, ni Emmanuel Rivière, blessé. En revanche, les Stéphanois devraient retrouver Renaud Cohade et Nolan Roux. "Quand on joue contre son ancien club, on a envie de gagner, en plus ils auront moins cette appréhension du chaudron puisqu'ils le connaissent" précise Vincent Pajot.

Au-delà de l'adversaire, c'est sur son propre jeu que les joueurs d'Oscar Garcia doivent se concentrer. L'entraîneur est encore marqué par la défaite au stade l'Aube. Il a basé ces 15 jours de trêve sur le constat que ses joueurs ont "centré 38 fois dans le match et n'ont marqué qu'un seul but". Il les a donc fait travailler sur les 25 derniers mètres et le fait de se créer des occasions franches et de les concrétiser.

ASSE - FC Metz, une rencontre à vivre en intégralité sur France bleu Saint-Étienne Loire à partir de 19 heures pour l'avant match et avec la diffusion en direct des conférences de presse et des réactions des joueurs à l'issue du match.