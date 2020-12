ASSE : Miguel Trauco la "nouvelle recrue"

Miguel Trauco a été donné partant pendant tout l'été. Le Péruvien était du loft monté par Claude Puel en compagnie de Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Yann M'Vila et Stéphane Ruffier. Et comme eux invités à changer d'air. "Aucun joueur n'aime être laissé de côté en dehors du groupe concède Trauco_. C'est vrai que j'ai regardé s'il y avait d'autres possibilités pour ma carrière mais aujourd'hui je suis là et j'ai décidé de lutter pour une place dans ce groupe et dans cette équip_e".

Un confinement vécut loin des siens

Lors de la reprise de l'entrainement à la fin du mois de juin Miguel Trauco est apparu hors de forme. L'international péruvien n'a pas très bien vécu la période du confinement. Contraint de rester en France et donc privé de sa famille et de ses proches pendant de longues semaines : "Cela a sans doute été la période la plus compliquée de ma carrière. Aujourd'hui je me sens très bien. Je n'avais pas beaucoup de rythme mais le fait d'aller en sélection m'a permis de regagner de la confiance et un plus physique. Je crois que ça se voit sur le terrain.

Claude Puel retrouve un spécialiste

Cela n'a en tout cas pas échappé à Claude Puel lors du dernier match face à Lille : "C'est surement le meilleur match qu'il ait fait avec nous depuis que je suis à l'ASSE. Il a apporté de très bonnes réponses sur le plan défensif. Ce qu'il n'avait pas su faire jusque-là. A lui de confirmer". Le manager général retrouve avec Trauco un vrai spécialiste du poste de latéral gauche. Même la révélation du début de saison Yvann Maçon, blessé pour de long mois, dépannait en réalité dans le couloir gauche (il est latéral droit). Après une première saison en demi-teinte, Miguel Trauco veut prendre une revanche. Il est sous contrat chez les Verts jusqu'en juin 2022.