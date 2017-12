Les Verts ont 20 points, sont 15e du championnat et glissent inexorablement depuis la fin de l'été vers la zone rouge. La réception du champion de France en titre ce vendredi ne semble pas faite pour arranger les choses. Mais Julien Sablé et Rémy Cabella se rassurent, en voyant plus loin.

Ce vendredi, c'est un match plus triste que prévu qui va se jouer au stade Geoffroy Guichard entre Saint-Étienne et Monaco (20 heures 45). La réception du champion de France en titre et demi-finaliste de la dernière ligue des champions aurait dû être un grand soir, mais les supporters n'y croient plus, les kops seront encore fermés, Ole Selnaes, Florentin Pogba, Loic Perrin, Romain Hamouma, Bryan Dabo, Léo Lacroix et Ronael Pierre Gabriel manquent à l'appel. Ce soir-là, en cas de défaite, il pourrait surtout être celui qui condamne les Verts à regarder les autres matchs du weekend avec la peur au ventre, celle de glisser à la 18 e place du classement.

Les vertus de la trêve, par Cabella et Sablé

Rémy Cabella, le milieu offensif de l'ASSE a été blessé pendant plus d'un mois, il est entré en cours de jeu contre Nantes et n'a pas pu jouer le dernier match contre son club de l'Olympique de Marseille à cause d'une clause dans son contrat. Il est inquiet de la situation du club mais ne s'alarme pas, la trêve va permettre de recharger les batteries selon lui : "Notre chance, c'est qu'on est qu'en décembre, pas en mai. J'ai confiance en mon équipe, on a du travail mais on va se concentrer sur Monaco et Guingamp, je souhaite que l'on prenne 6 points pour aller en vacances la tête reposée. La trêve est un moment qui permet de réfléchir, de se reposer et de revenir en forme, on va en avoir besoin."

Son coach, Julien Sablé a fait plus long jeudi en conférence de presse d'avant-match, que les 45 secondes de frustration qu'il avait livré dimanche soir au stade Vélodrome. Le message qu'il a voulu délivrer est clair. Son équipe doit faire preuve de caractère pour les deux matchs qui la séparent d'une remise à plat du projet de jeu à la trêve. "On a parlé de faire le dos rond, et c'est la vérité, il faut finir au forceps avec toute l'énergie et le combat qu'il faut avoir dans cette période-là" explique l'ancien capitaine des Verts. "Je sais qu'en Janvier, c'est un autre championnat qui va commencer, depuis que je suis en place, je n'ai pas eu une semaine entre guillemets sereine pour mettre les choses en place" poursuit-t-il.

L'orientation du mercato d'hiver

Ce jeudi, Julien Sablé a également abordé le mercato hivernal. Il a expliqué que, dans l'idéal, il souhaiterait un joueur par ligne : "des joueurs qui aient connu la Ligue 1, qu'ils soient étrangers ou pas, je veux qu'ils connaissent la Ligue 1, parce que l'on est à l'AS Saint-Étienne et qu'il faut avoir les épaules pour jouer à Geoffroy Guichard et vivre dans le contexte qui est le notre." Reste à savoir si les dirigeants auront et mettront les moyens pour débaucher des joueurs de qualité, dans un marché hivernal toujours très contraignant.