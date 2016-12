ASSE-Nancy : une première pour la dernière de l'année 2016 dans le Chaudron

La 19e journée de Ligue 1 se joue ce mercredi soir (20h50) en multiplex avec la réception de Nancy au programme pour les Verts. C'est l'ultime match avant la trêve et le premier dans le Chaudron pour l'enfant du pays, Anthony Maisonnial.

L'ASSE reste sur une défaite le weekend dernier à Lorient et cherchera à prendre sa revanche sur les Lorrains qui l'ont éliminée de la Coupe de la Ligue il y a une semaine. L'effectif est une nouvelle fois décimé avant ce dernier match de l'année 2016 : Ruffier ne reviendra pas au mieux, avant fin janvier, Pogba, Perrin, Roux, Tannane sont toujours forfaits. Quant à Alexander Soderlund et Kevin Malcuit, ils font leur retour dans le groupe.

L'objectif à la trêve c'était les 30 points. Au maximum ça fera 28 en cas de victoire ce mercredi. Alors l'ASSE a-t-elle manqué sa première partie de saison ? Non, affirme Bryan Dabo : "Manqué ça voudrait qu'on n'a pas atteint nos objectifs, qu'on a perdu tous nos matches, qu'on a été nuls à tous les niveaux, qu'on est la dernière défense et dernière attaque du championnat. Ça sera mitigé mais ça n'est pas médiocre. Il nous manque ce petit plus, de la chance ou du réalisme en match. Quand ça va revenir, il y a de grandes chances qu'on passe à la vitesse supérieure."

Le rêve de Maisonnial

L'événement de la soirée sera la présence dans les buts d'Anthony Maisonnial, pas encore 19 ans. Le natif de Saint-Étienne va réaliser un rêve en débutant la rencontre dans le Chaudron. Il y a sans doute pensé des centaines de fois depuis qu'il est enfant, plus encore depuis qu'il a signé professionnel, jusqu'en 2018. "Je suis né à Saint-Étienne, j'ai été élevé à Saint-Étienne, j'ai tout fait à Saint-Étienne. Si je joue mercredi ce sera exceptionnel !", assure celui qui, sur la pelouse de Lorient, est devenu le plus jeune gardien de l'histoire de l'AS Saint-Étienne. Il est immédiatement rentré dans son match pour son coéquipier, le milieu de terrain Bryan Dabo. "Il m'a bluffé dans sa capacité à se mettre au diapason de l'équipe. Premier match en pro, on est à 10 : tu peux trembler ! Une prise de main, un jeu au pied bizarre. Mais il a réalisé une belle partie", analyse l’ex-Montpellierain.

Face à Nancy, ce sera différent. Dans son Chaudron, devant sa famille et ses amis. Attention à ne pas faire le match dans la tête avant de l'avoir joué pour l'entraîneur Christophe Galtier : "Il va jouer à domicile, c'est un avantage. Mais il n'aura aucune pression et devra se concentrer sur son rôle, sa tâche. Qu'il soit ce qu'il est et qu'il joue avec ses qualités." Par ricochet, un autre jeune sera aussi sur la feuille de match, Alexis Gendouz, habituellement numéro 4 dans la hiérarchie des gardiens. Contre Nancy ce sera lui le numéro 2.

Rendez-vous à 20 heures pour le début de la soirée foot, le coup d'envoi de Saint-Étienne - Nancy c'est à 20h50. Avec ensuite les réactions des joueurs et des entraîneurs.