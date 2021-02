ASSE - Nantes : les Verts doivent accélérer la cadence

Claude Puel a beau répéter que tous les matchs sont importants, celui-ci, face à un concurrent direct pour le maintien, vaut plus cher que les autres : "Dites--moi un match où il n'y a pas d'enjeu et qui n'est pas important ? On va enchaîner beaucoup de matchs donc il faut faire attention à beaucoup de choses. Dans la gestion de la fatigue physique et mental. Contre Nantes, cela va être difficile. C'est une équipe dense qui aime jouer le contre."

Nantes n'a plus remporté un match en Ligue 1 depuis le 8 novembre. Et pour l'instant l'arrivée de Raymond Domenech n'a rien changé. L'ancien sélectionneur des Bleus, débarqué au lendemain de Noel chez les Canaries, n'a, pour le moment rien sorti de sa hotte.

Aux Verts donc de ne faire aucun cadeau à l'ancien joueur et entraineur de Lyon. Saint-Étienne doit enchaîner un deuxième succès consécutif. Ce que l'on ,'a plus vu depuis le 12 septembre dernier. C'est d’ailleurs aussi la dernière fois que les Verts se sont imposés à Geoffroy Guichard. Une éternité.

L'ASSE avec ses deux recrues

Dans cette opération, Claude Puel pourra compter sur ses deux nouvelles recrues. Le défenseur Pape Cissé et l'attaquant Anthony Modeste ont reçu le feu vert de la Ligue de football professionnel et sont dans le groupe pour affronter Nantes. Wahbi Khazri fait également son retour. Tous les feux semblent au vert pour la première fois depuis de longues semaines.