ASSE - Nantes (L1) : seulement 200 supporters nantais pourront accéder au Chaudron le 22 décembre

A six jours du match ASSE - Nantes (19ème journée de L1), la préfecture de la Loire décide de limiter à 200 le nombre de supporters nantais qui seront autorisés à accéder au stade Geoffroy-Guichard.

Pas plus de 200 supporters nantais dans le chaudron, ce mercredi 22 décembre. La préfète de la Loire vient de prendre un arrêté pour limiter leur présence au match ASSE - Nantes (19ème journée de Ligue 1) "compte tenu du risque important de troubles à l’ordre public".

Seuls les déplacements encadrés par le FC Nantes et les clubs de supporters sont autorisés

L'arrêté précise que l'accès des supporters nantais au stade Geoffroy-Guichard sera "limité et encadré. Le déplacement collectif de ces supporters effectué en bus sera organisé par le club du FC Nantes ou par les clubs de supporteurs originaires de la région et placé sous escorte policière à partir d’un point de rencontre. En dehors de ce déplacement encadré, il ne sera pas possible aux supporters nantais d’accéder au stade."

Et pour éviter les débordements, l'arrêté précise aussi que "la possession, le transport et l’utilisation de tout pétard ou engin pyrotechnique ainsi que de tout objet pouvant être utilisé comme projectile, sont interdits dans l’enceinte du stade et ses abords".