ASSE - Nantes : le match d'après

Une victoire au vélodrome, surtout quand vous l'attendiez depuis 41 ans, vous place forcément sous le feu des projecteurs. Leader à l'issue des trois premières journées, l'ASSE constitue, pour la Ligue 1, la jolie surprise du début de saison. Ses performances vont désormais être attendues. Comment cette jeunesse, même bien encadrée, va t'elle réagir à l'attente ?

"Ce n'est pas évident de relancer la machine, de se remettre dans le coup explique Claude Puel. Physiquement nous avons énormément donné avec beaucoup de courses et des matchs pleins. On a des blessés donc ça va être un petit peu l'inconnu pour nous".

Nantes aura eu toute la semaine pour se préparer

Face à des Canaris qui réalisent un début de saison mitigé (un nul, une victoire, une défaite) la rencontre risque d'être déséquilibrée en terme de fraicheur. "On l'avait dit dès le début, ce championnat risque de ne pas être équitable" rappelle le manager de l'ASSE.

Avec moins de 72 heures de récupération, deux déplacements dans la semaine, les Verts ne doivent pas se mettre de pression outre mesure mais rien ne sert non plus de se cacher derrière ces circonstances. "Il faut essayer de s'adapter et répondre présent" concède Claude Puel. Mathieu Debuchy, blessé à l'ischio-jambier va sans doute manquer, tout comme Charles Abi touché au ligament interne du genou gauche mais Claude Puel a très bien géré la rotation face à Marseille. Ses troupes sont jeunes. Ce n'est que le début de la saison. Il faut surfer sur la dynamique.

Des absents aussi à Nantes

Pour la réception de Saint-Étienne, le FC Nantes sera privé de six joueurs. Anthony Limbombe (adducteurs), Charly Jan (épaule), Kalifa Coulibaly (genou) et Josué Homawoo (contracture) sont toujours à l'infirmerie. Imran Louza purge lui son second match de suspension. Quant au jeune Batista Mendy, entré en cours de match face à Monaco, il est cas contact d'une personne testée positive à la Covid-19 et est donc à l'isolement.

Les Canaris pourront en revanche compter sur les retours programmés de Marcus Coco et de Fabio.