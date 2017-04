ASSE-Nantes : les Verts à la relance pour le sprint

C'est, enfin, le retour à la compétition pour l'AS Saint-Étienne qui affronte ce samedi après-midi le FC Nantes dans le Chaudron à 17h.

Avec un match en retard les Stéphanois abordent cette 32e journée à la 7e place, eux qui n'ont plus joué depuis 3 semaines et qui devront rapidement se mettre dans le rythme pour décrocher une victoire qui peut lancer le sprint final d'ici à la fin du mois de mai. L'ASSE devra se défaire des Nantais qui sont l'une des belles surprises de l'année 2017, depuis l'arrivée de Sergio Conceicao avec une seule défaite sur les 8 derniers matches (face au leader l'AS Monaco). Les Canaris sont à seulement trois points derrière les Verts. Pour cette rencontre, Perrin, Malcuit et Soderlund sont forfaits.

Christophe Galtier (coach de l'ASSE) : "Nantes est dans un 4-4-2 classique avec beaucoup de jeu vers l'avant. Avec une volonté de harceler et d'avancer sur l'adversaire avec un pressing important. L'effectif a été modifié et amélioré. Leur attaquant burkinabé (Préjuce Nakoulma) en est déjà à 4 buts. Il pèse sur les défenses, il est très fort athlétiquement, très percutant. C'est une équipe qui était dans une opération maintien et qui a maintenant des ambitions pour voir plus haut."

Romain Hamouma (attaquant de l'ASSE) : "Sur la dernière journée, les concurrents ont perdu des points. Sans jouer on a fait une bonne opération. Mais on ne va pas se cacher non plus : on jouera une grosse équipe en match en retard. Les derniers matches seront difficile pour tout le monde, pas que pour nous. On va se concentrer sur nous parceque nos premiers adversaires c'est nous même."

Les Verts face à Nantes c'est ce samedi à partir de 16h pour l'avant-match et 17h le coup d'envoi. Et après la rencontre vous pourrez écouter les réactions des joueurs et des entraineurs en direct.