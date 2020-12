ASSE - Nîmes : confirmation attendue pour les Verts

Ils n'auront pas vraiment eu le temps de la savourer. Moins de quatre jours après la première victoire, depuis onze rencontres, ramenée de Bordeaux ce mercredi, les Verts enchaînent ce dimanche (15 heures) par la réception du Nîmes Olympique. Face à des Nîmois, avant-dernier de Ligue 1, les Stéphanois doivent confirmer, encore une fois, les progrès dans le jeu entrevu ces dernières semaines.

Les Crocos ne mordent plus

Avec une seule victoire au compteur lors des neuf derniers matchs (face à Reims le 22 novembre) Nîmes traverse une vraie crise de résultat (quatre défaites et aucun but inscrit sur les quatre derniers matchs) à cause notamment d'une cohorte de blessés dont le dernier en date Loïck Landre sorti sur blessure face à Nice mercredi.

Échange joueurs - supporters à Nîmes

Ce samedi et à la veille du déplacement à Saint-Étienne, une quarantaine de supporters du Nîmes Olympique sont venu interpeller les joueurs. Ils leur reprochent un manque d'investissement sur le terrain. Selon la presse locale les échanges se sont déroulés dans le calme. Le vice-capitaine des Crocos, Renaud Ripart a assuré de la cohésion totale du groupe.

Vous pensez qu'on a une marge pour nous présenter archi-favoris ? - Claude Puel, manager général de l'ASSE

Dans ce contexte, l'AS Saint-Étienne n'a pas vraiment le droit à l'erreur et tout autre résultat qu'une victoire serait une contre-performance. "Vous pensez que ces derniers temps on a une marge qui permet de nous présenter archi-favoris ? Il va falloir batailler promet Claude Puel. C'est une équipe qui ne lâche pas. Elle est en difficulté oui mais comme nous et celles autour de nous (au classement). Ils ne viennent pas en victime. Ils ont des arguments comme n'importe quelle équipe. Je ne vois pas où on est favoris dans ce genre de match. Il faut rester lucide".

Depuis son retour en Ligue 1 en 2018, Nîmes s'est toujours incliné à Geoffroy-Guichard. Il faut remonter au 11 août 1971 pour trouver trace d'une victoire des Crocos dans le Chaudron.

Claude Puel attend plus de Neyou

Auteur du but de la victoire à Bordeaux, Yvan Neyou a débloqué son compteur avec l'AS Saint-Étienne. Un premier but sous ses nouvelles couleurs qui doit en appeler d'autres souhaite Claude Puel : "Je veux qu'Yvan participe plus au jeu offensif. Je veux que Madhi (Camara) soit plus dans l'équilibre défensif et qu'Yvan puisse avoir la possibilité de créer ce lien avec les attaquants. Il a la capacité de jouer plus haut avec son habileté technique et une bonne frappe. Quand il a été positionné plus haut, il a marqué (à Bordeaux) et fait une passe décisive (à Nantes)".