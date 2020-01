ASSE - Les Verts avec Saliba, M'Vila, Bouanga, Hamouma mais sans Kolo face à Nîmes

Les Verts 15e pourront s'appuyer sur le retour de joueurs cadre pour dominer Nîmes 19e et relégable, et se relancer samedi (20h) avec l'appui du Chaudron.

La phrase a été lâchée par Wahbi Khazri jeudi midi en conférence de presse à l'Étrat. Pour le meilleur buteur des Verts la saison dernière, "si on est au complet et pas embêtés par les blessures, l'ASSE peut jouer le top 5 en fin de saison".

Et ça tombe bien. Comme annoncé par Claude Puel, plusieurs joueurs cadre font leur retour de blessure samedi (20h) face à Nîmes dont Saliba, M'Vila, Hamouma et Bouanga face à son ancien club. Mais pas Kolo toujours écarté du groupe.

Retours de Saliba, M'Vila, Bouanga et Hamouma

Se relancer après la qualification en coupe de France

Pour cela, les Verts devront battre Nîmes, dans un Chaudron qui retrouve son public, après le huis-clos total contre Nantes (0-2) et la qualification pour les 8e de finale de coupe de France arrachée au Paris FC (Ligue 2), 3-2, la semaine dernière.

Actuelle 15e de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne n'a plus gagné en championnat depuis le 4 décembre contre Nice mais compte dix points d'avance sur la zone de relégation et les Nîmois qui n'ont plus gagné à Geoffroy-Guichard depuis 1971.

Les Crocos veulent retrouver les cros... à domicile

Privés de leur capitaine Anthony Briançon et du buteur Renaud Ripart tous deux blessés, les Nîmois savent que c'est surtout la succession de matches à domicile qui les attend en février qui pourra leur permettre de croire encore au maintien en fin de saison.

Ironie du sort, ce vendredi, l'ASSE a officialisé lasignature en pro pour deux ans d'Edmilson Correia. Arrivé de Guinée-Bissau cet été, le jeune attaquant (19 ans) avait permis aux Verts de se qualifier en coupe de la Ligue à Nîmes le 18 décembre.

