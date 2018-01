Selon un groupe de supporters du Nîmes Olympiques, 1000 Nîmois devraient se déplacer à Saint-Étienne dimanche, pour soutenir leur équipe qui affronte l'ASSE en 32ème de finale de coupe de France (14h15). Cette décision fait suite à un entretien qui s'est tenu aujourd'hui, entre la préfecture de la Loire et le club de football du Nîmes Olympique. Le 22 décembre, la préfecture de la Loire avait pourtant restreint le nombre de supporters gardois autorisés à faire le déplacement à 500. Mais plus de 800 supporters des crocos avaient déjà réservé leurs tickets et dix-sept bus en partance pour Saint-Étienne étaient complets. Les associations de supporters du Nîmes Olympique et notamment "Némausus 2013" avaient d'ores et déjà annoncé qu'ils se déplaceraient à Saint-Étienne, quoi qu'en disent les autorités de la Loire. Ce changement d'avis du préfet, s'il se confirme devrait permettre d'apaiser les tensions autour de ce match.