ASSE | Nouvel entraîneur : pourquoi le club communique...pour ne rien annoncer

Dans un communiqué publié ce mercredi après-midi, l'ASSE ne donne pas de nom, tout juste quelques détails sur le recrutement du nouvel entraîneur. Une démarche qui vise surtout à rassurer les supporters quant à la méthode et au profil du futur successeur de Christophe Galtier.

On a bien cru qu'on allait enfin savoir...15h47 ce mercredi sur le site de l'ASSE : un article intitulé "Nouvel entraîneur : l'ASSE communique" est publié. Il s'agit d'un long communiqué mais finalement sans nom pour le successeur de Christophe Galtier, une vingtaine de lignes pour ne pas dire grand chose sinon rien. Le club explique pourquoi il s'oblige à la plus grande discrétion sur le dossier. Il s'inquiète de voir certains médias dénigrer le travail des dirigeants.

Pas beaucoup de neuf en apparence, mais un message envoyé aux supporters inquiets

Beaucoup de supporters en effet s'impatientent. Il n'y a qu'à aller sur les réseaux sociaux pour s'en rendre compte. Ils sont de plus en plus sensibles aux informations ou aux rumeurs qui courent. La dernière rumeur faisait état de contacts avec Patrick Vieira (ndlr : il y avait aussi eu Thierry Henry). Les contacts semblent avancé avec le Suisse Fabio Ceslestini et la piste Claude Puel semble réactivée depuis le début de la semaine.

Qui n’a pas été reçu par les dirigeants verts? Levez la main! #ASSE https://t.co/RSCnAsuch0 — Guillaume Legueret (@GuillaumeLegt) May 27, 2017

Une short-list d'une demi-douzaine d'entraîneurs

Le club veut donc temporiser et rassurer, d'abord sur la méthode. Il y a une short-list, d'une demi-douzaine d'entraîneurs selon nos informations. La période de consultation serait terminée. Les 2 présidents auraient fait leur tournée des candidats dits sérieux, après avoir fait le tri des candidatures : une centaine au total toujours selon nos informations. Claude Puel fait partie de cette short-list à 6 ou 7.

Lest Présidents veulent donc reprendre la main, dire qu'ils maîtrisent le calendrier et le sujet, affirmer en creux que ce sont eux qui vont choisir dans un panel de grands entraîneurs français et étrangers. La date limite pour l'annonce reste pour l'instant la même : le 15 juin.