ASSE-OGC Nice : 300 supporters niçois autorisés à Geoffroy-Guichard pour le premier match de la saison

Le préfet de la Loire vient de prendre un arrêté qui limite l’accès à Geoffroy-Guichard pour les Niçois lors de la rencontre du samedi 5 aout. Trois cents supporters de l’OGN Nice pourront faire le déplacement vers Saint-Étienne pour la reprise du championnat.

Pour le premier match de la saison, les niçois seront de retour dans le Chaudron. Après les violents incidents de 2013, les supporters azuréens n’avaient plus eu le droit de revenir dans les travées de Geoffroy-Guichard. Et le préfet de la Loire a décidé lâché un peu de lest. Une réunion s’est tenue en préfecture ce vendredi 28 juillet. Le préfet de la Loire explique dans un communiqué avoir « pris, compte tenu des engagements pris en séance par les représentants des deux clubs, un arrêté d’encadrement du déplacement de 300 supporters niçois. »

Déplacement très encadré

Des supporters qui seront très encadrés. Ils seront munis de contremarques arriveront par les autocars faisant l’objet d’un encadrement spécifique organisé par le club de l’OGC de Nice et seront escortés jusqu’au stade par les forces de l’ordre. En dehors de ce déplacement organisé, toute personne se prévalant de la qualité de supporter niçois ne pourront renter dans le stade.

Il faut rappeler que ce match est de toute façon particulier pour l’ASSE puisqu’il se jouera à huis-clos partiel. Les Kops seront vides pour la rencontre. La commission supérieure d'appel de la FFF a en effet condamné la tribune Jean-Snella inférieure (Kop Sud) et la tribune Charles-Paret inférieure (Kop Nord) à des huis clos pour des fumigènes allumés par des supporters mi-mai, lors de la réception du PSG.