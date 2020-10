ASSE - OGC Nice : les Verts dominés par le réalisme niçois (1-3)

Les Verts avaient pour mission de se remettre la tête à l'endroit au sortir de la trêve, le match face à Nice, dimanche n'a pas permis cela, loin de là. Absents dans le jeu en première période, les joueurs de Claude Puel ont été rapidement dominés par l'OGN Nice et dès la huitième minute, Pierre Lees-Meelou trouve le chemin des filets, une addition qui va être salée à la demi heure de jeu avec le second but niçois signé" cette fois-ci Amine Gouiri, l'attaquant de pointe des aiglons, dimanche après-midi.

La réaction intervient en seconde période

En seconde période, les stéphanois vont mieux et entament une phase de match bien plus à leur avantage. Cela se concrétise peu de temps avant l'heure de heu par le but d'Amine Aouchiche. Les hommes de Claude Puel prennent le jeu plus à leur compte et sont même victime d'une erreur d'arbitrage grotesque quand Dante, le défenseur niçois se jette avec les deux bras en avant sur Romain Hamouma. Seule l'arbitre de la rencontre ne pense pas à donner un pénalty.

Un point positif hier? Oui ! Le match sous ses nouvelles couleurs de Panagiotis Retsos. Le défenseur latéral recruté lors du dernier mercato a impressionné par sa maîtrise, son calme et son apport offensif. Une prestation que Claude Puel n'a pas manqué de souligner en conférence de presse. "Retsos est calme, serein, c’est un très bon défenseur. Ce n’est pas une surprise, on pensait qu’il pouvait nous apporter. Il fait son premier match après un entraînement avec le groupe. Dans l’adaptation, il a été très bon, a indiqué hier le manager général de l'ASSE.