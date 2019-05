ASSE- OGCN : les supporters niçois interdits de déplacement par la Préfecture de la Loire

La Préfecture de la Loire interdit le déplacement des supporters niçois ce samedi pour le match entre l'AS Saint-Etienne et l'OGC Nice. elle craint des affrontements entre les supporters des deux camps.

Saint-Étienne, France

Ce n'est pas une surprise. La Préfecture de la Loire interdit le déplacement des supporters de l'OGC Nice samedi pour le match entre les Aiglons et l'AS Saint-Etienne au stade Geoffroy-Guichard. Selon elle "un risque d’affrontement entre supporters de ces deux équipes, et par voie de conséquence, de troubles graves à l’ordre public est avéré, compte tenu de l’antagonisme et des faits constatés lors de précédentes rencontres".

⚽️samedi 18 mai -21h00 #ASSEOGCNICE 37ème journée de la @Ligue1Conforama Les supporters Niçois ne sont pas autorisés à se déplacer à #GeoffroyGuichard en raison du risque élevé d'affrontements entre supporters 👉🏼 https://t.co/fM2sC0lobt@ASSEofficiel@ogcnice@prefet06pic.twitter.com/aXC5W6kxn1 — Préfet de la Loire (@Prefecture42) May 14, 2019

La question qui se pose désormais c'est le devenir de l'angle visiteur. L'AS saint-Etienne va-t-elle décider de vendre les places du parcage à ses supporters sachant que ce match est le dernier de la saison à domicile et qu'il risque de se jouer à guichets fermés ?