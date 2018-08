Loire, France

Les joueurs de l'AS Saint-Étienne ont écrasé Nice ce samedi 4 août, à Feurs. Les Verts se sont imposés 3-0 face à l'OGC Nice. C'était le dernier match amical pour les Stéphanois avant la reprise du championnat de Ligue 1, le 10 août. Le samedi 11 août, les hommes de Jean-Louis Gasset reçoivent Guingamp.

La première mi-temps a été rythmée. Dès la 5e minute de jeu, Yann M'Vila ouvre le score sur une passe de Wahbi Khazri. Vingt minutes plus tard, Loïs Diony marque un deuxième but et permet aux Verts de s'envoler. Et à la 36e minute de jeu, Romain Hamouma donne la balle à Loïs Diony qui signe son second but de la rencontre. Plusieurs joueurs stéphanois se sont blessés pendant ce match, notamment Mathieu Debuchy.

5' - But de M'Vila sur une passe de Khazri - Les Verts mènent 1-0 face à Nice #ASSEOGCNpic.twitter.com/iX5SARg6L5 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) August 4, 2018

26' - But de Diony ! 2-0 pour l'ASSE face à l'OGC Nice à Feurs #ASSEOGCNpic.twitter.com/FKgwRVNcIw — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) August 4, 2018