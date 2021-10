ASSE - OL : le derby de la dernière chance ?

Avis de tempête sur Geoffroy-Guichard. Le département de la Loire est placé en vigilance orange aux vents violents ce dimanche. De là à y voir une métaphore pour le derby ? Les météorologistes amateurs de ballon rond s'attendent en tout cas à quelques secousses dans le Chaudron.

Déjà parce que, à défaut d'être à guichets fermés, Geoffroy-Guichard accueillera plus de 35.000 personnes. Une première depuis la demi-finale de Coupe de France en mars 2020. Une première depuis le monde d'avant. Entre-temps, les Verts ont réussi à rester constant. 17e au moment de l'arrêt des compétitons, ils se retrouvent même aujourd'hui derniers de Ligue 1 au moment de recevoir le rival lyonnais.

Le match du déclic ?

Ce match "à part" comme l'aime à le qualifier joueurs, entraineurs et supporters a la capacité de renverser le cours d'une saison. Pour cela il faudra "retrouver de la fraîcheur" selon Claude Puel. Le manager des Verts sait que "la situation n'est pas évidente mais (ses) joueurs et (son) groupe se construisent dans l'adversité.

"Il y a un peu d'angoisse explique Gregory supporter stéphanois. En espérant qu'il y ait une issue positive avec une belle surprise à la fin. Il faudra, comme à dit l'un de nos joueurs la semaine dernière, se sortir les doigts". "Il va falloir que les Verts se bougent un petit peu poursuit Alexandre et qu'il se passe le petit déclic qu'on attend. C'est le match pour reconquérir les supporters".

Puel à quitte ou double ?

D'un crédit qui semblait encore presque illimité cet été, Claude Puel apparait aujourd'hui bel et bien menacé. Protéger jusqu'alors par son contrat en or à 225.000 euros par mois jusqu'en juin prochain et par sa position de manager général. Mais les dirigeants stéphanois cherchent à vendre le club et si la série de mauvais résultats se poursuit, ils ne pourront pas laisser le bateau sombrer sans réagir.

Comme tout le stade lors du match face à Nice, Claude Puel a entendu une partie des supporters réclamer sa démission. Il assure ne pas l'envisager : "Cela fait un petit moment que je bourlingue. Quand on a une certaine expérience, on se concentre sur l'essentiel et on n'écoute pas ce qui se dit ou ce qui s'écrit de la part de quiconque".

Claude Puel ne lâchera pas. Si les dirigeants souhaitent du changement, ils devront lui demander de partir. Pendant sa longue et riche carrière d'entraineur, le castrais n'a été limogé qu'une seule fois en cours de saison. C'était en Angleterre à Leicester en 2019.

