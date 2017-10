ASSE - OL : le derby en dix gifs

Dimanche 5 novembre, à 21 heures, les Verts reçoivent l'Olympique Lyonnais. Ce match, on l'a déjà joué dans nos têtes... et vous savez quoi ? On va leur mettre une GIF !

H - 13 : C'est dur la vie de supporter

L'histoire de ce 115e derby commence tôt le dimanche matin, Étienne, un supporter stéphanois, se réveille en sursaut après un mauvais rêve : Lyon remportait la Ligue des Champions en finale contre le Bayern Munich. Comme l'ensemble du peuple vert, il n'a pas pensé à autre chose qu'au derby depuis dix jours.

H - 10 : à l'Etrat, Ruffier prend des forces

Stéphane Ruffier arrive au centre d'entraînement et de formation de l'ASSE. Le portier des Verts s'offre un petit-déjeuner protéiné pour arrêter les coups francs de Nabil Fékir.

H - 2 : Le bus lyonnais arrive dans le Chaudron

Devant Geoffroy-Guichard, l'accueil est chaleureux...

H - 1 : Quand Fékir se claque à l'échauffement

Depuis sa résidence secondaire au Brésil, l'ancien Stéphanois Brandao célèbre !

2' : Memphis Depay ouvre le score pour l'OL

Pourtant prêt à injecter de l'argent au club avant le match, un actionnaire étranger commence à se poser des questions.

45' + 2 : le discours de Garcia à la mi-temps

Les Verts sont amorphes, ils ne se sont procurés aucune occasion. Il est temps pour Oscar Garcia de faire valoir ses arguments auprès des joueurs.

49' : L'expulsion de Lucas Tousart

Au retour des vestiaires, les Verts sont transformés. En feu, Bryan Dabo file dans le dos des défenseurs lyonnais, il est fauché par Lucas Tousart. C'est le rouge !

82' : L'égalisation du capitaine

Les Stéphanois ont la maîtrise du ballon, ils poussent depuis 30 minutes. Sur un corner bien frappé par Jonathan Bamba, Loïc "Dieu" Perrin, de retour de blessure, s'envole au-dessus de tout le monde et mystifie Anthony Lopez. 1 but partout. Le sélectionneur de l'équipe de France, présent dans les tribunes, est séduit.

90' + 3 : Le retourné de Söderlund en pleine lucarne

Sur l'ultime long ballon de la partie, Kévin Théophile-Catherine trouve la tête Léo Lacroix, monté aux avant-postes. Le Suisse gagne son duel aérien. Söderlund voit ce ballon flottant au point de pénalty, l'attaquant norvégien effectue le geste parfait. Lopez est battu. En tribune présidentielle, les deux co-présidents de l'ASSE laissent éclater leur joie.

23h : Les Lyonnais débriefent

Jean-Michel Aulas descend dans les vestiaires retrouver son entraîneur Bruno Génésio...