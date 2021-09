ASSE - OL : lourde défaite pour les Vertes, dans un derby toujours inégal

Le premier quart d'heure ne s'était pas trop mal passé pour l'ASSE. Mais à partir de la quatorzième minute la machine lyonnaise s'est mise en marche. Ouverture du score à la 17ème minute par Catarina Macario. Rebelote dix minute plus tard, grâce à Amel Majri. "Je crois que c'est le deuxième qui nous fait du mal, commente le coach stéphanois Jérôme Bonnet, on a pris un petit coup derrière la tête."

La fin de première mi-temps est douloureuse, juste avant la pause l'ASSE est menée trois buts à zéro et Chloé Bornes prend un carton jaune. "Je crois qu'elles sont quasiment toutes internationales, réalise la défenseuse stéphanoise, donc à tous les niveaux, techniquement, tactiquement et physiquement, c'était difficile."

Quelques tentatives de contre-attaque stéphanoises en deuxième période, mais ça n'a jamais suffi face à la puissance de l'OL. Score final six buts à zéro, comme lors du dernier derby en D1, qui remonte à avril 2017.

À Sainté ça sera vert, y aura pas la même ambiance!

Dans la tribune du Groupama Training Center, un millier de supporters. Quasi-exclusivement des lyonnais. Avec quelques maillots verts isolés. Lou a 15 ans, elle joue à l'ASS, impensable pour elle de rater le derby même si c'est dur. "On subit un peu, mais c'est Lyon quoi, quand même!"

Pour Marine et Léa, drapeau vert et blanc sur les épaules, c'est le premier derby féminin auquel elles assistent, et elles ont hâte d'assister aux prochaines rencontres. "Vu le monde qu'il y avait dans les tribunes je pense que ça compte autant pour les filles que pour les garçons." Et assurent qu'au match retour, ça sera différent : "À Sainté ça sera vert, ça sera pas pareil et y aura pas la même ambiance!"

Rendez-vous le 12 mars à Geoffroy-Guichard pour le match retour du derby féminin ASSE/OL.