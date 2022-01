ASSE - OL : le derby que Pascal Dupraz "ne veut pas rater"

L'ASSE, dernière de Ligue 1 se déplace chez son voisin et meilleur rival ce vendredi pour le 124e derby de l'histoire entre les Verts et l'Olympique lyonnais.

Au match aller l'ASSE et l'OL s'étaient neutralisés

"Sereinement et avec conviction" voilà comment Pascal Dupraz prépare le derby ce vendredi (21 heures) au Groupama Stadium. Le coach des Verts, arrivé en décembre va connaître son premier gros choc sous les couleurs stéphanoises.Dernière de Ligue avec 12 points, l'ASSE n'a jamais paru aussi mal en point à l'orée du derby.

"On nous attend au tournant reconnait Pascal Dupraz. C'est un match fabuleux à disputer. Il faudra être prêt. Un derby cela se joue et cela se gagne. Il faut que les joueurs soient eux-mêmes".

Capitaine Kolo répond aux supporters lyonnais

Malgré la situation des Verts, on a connu des Derby qui s'annonçaient plus bouillants. Pas de pics ou de petites phrases dans la presse cette semaine. Il y a juste eu la banderole des supporters lyonnais demandant à leur joueur "d'achever" une ASSE "à l'agonie".

"On est une bête blessée mais on n'est pas mort répond Timothée Kolodziejczak qui sera portera le brassard de capitaine. Nous allons jouer avec le coeur, le courage et le talent. Je sais qu'on va y arriver. Tout le monde croit au maintien".