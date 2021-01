ASSE - OL : un derby en vert et contre tout

Les Derbies sont des matchs à part. L'adage n'a peut-être jamais pris autant son sens que cette saison et pour ce match retour de la 21e journée de Ligue 1. Entre les deux "meilleurs ennemis" du football français, la partie qui s'avance n'a pas échappé à la pandémie de Covid-19. Et c'est sur Saint-Étienne que la pièce est retombée du mauvais côté. Sept joueurs seront absents ce dimanche côté Stéphanois à cause du coronavirus (Bajic, Green, Silva, Debuchy, Moukoudi, Monnet-Paquet et Souici) et il y a une forte interrogation sur le niveau physique des joueurs qui font leur retour après avoir été testés positifs depuis le 12 janvier (Kolodziejczak, Youssouf, Bouanga, Abi et Hamouma).

La jeunesse en étendard

Comme face à Strasbourg, Claude Puel devrait encore puiser dans le vivier de la formation stéphanoise pour concocter son onze. Le manager général des Verts, lui aussi touché par le virus et absent à Strasbourg, est de retour aux affaires : "On vit des choses particulières mais cela ne doit pas nous déstabiliser. J'aime voir un groupe qui répond présent et qui ne lâche pas. On veut plus de points. Faire de bonnes prestations cela ne suffit pas. Un derby c'est d'autant plus motivant. Et cela ferait beaucoup de bien".

Une envie extraordinaire - Mahdi Camara

16e au classement (et peut-être 17e en cas de victoire de Nantes à Metz ce dimanche après-midi), l'AS Saint-Étienne ne peut en effet plus s'offrir le luxe de bien jouer sans que cela n'impacte comptablement sa saison. Dans un Geoffroy-Guichard à huis clos, les Verts ne pourront pas compter sur leur douzième homme, mais ils s'en remettront à leur jeunesse pour défendre les couleurs locales face au voisin lyonnais. "On est des enfants du club martèle le milieu de terrain de l'ASSE Mahdi Camara. On sait vraiment ce que représente le derby. On vit ça depuis tout jeune. Mes derbies en jeune sont des souvenirs incroyables et cela donne une envie extraordinaire".

Le groupe : première pour Boubacar Fall

Présent à Strasbourg, le gardien de but Boubacar Fall, qui est arrivé début janvier à l'AS Saint-Étienne n'était pas sur la feuille de match car non qualifié. C'est désormais chose faite pour le Sénégalais qui du haut de ses 19 ans et ses 1,98m, sera le gardien numéro 2 derrière Jessy Moulin. L'ASSE enregistre également le retour d'Yvan Neyou mais doit toujours faire sans ses blessés Panos Retsos, Wahbi Khazri et Yvann Maçon.

Des absents aussi à Lyon

Pour ce derby l'Olympique Lyonnais devra faire sans sa révélation de la saison Lucas Paqueta. Le milieu de terrain brésilien est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Maxwell Cornet et Houssem Aouar sont forfaits pour des problèmes musculaires.

Le derby est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Saint-Étienne Loire à partir de 20h30 ce dimanche.