ASSE : Olivier Markarian sonne la révolte

"Fidélité et soutien à notre maillot". Ce sont par ces mots que le candidat au rachat de l'AS Saint-Etienne introduit son propos, en se posant comme simple supporter, ce lundi, sur les réseaux sociaux.

L'industriel drômois appelle toute la grande famille verte à faire bloc derrière le club et à encourager du mieux possibles "ces gamins" pour arracher le maintien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Faire bouillir le chaudron

Il reste motivé, certainement plus que jamais, et tente d'en faire profiter les troupes : "il faut aller au stade. Il faut encourager l'équipe dans les bons et les mauvais moments, ne pas lâcher les joueurs historiques et accueillir du mieux possible ceux qui arrivent" dans cette période de mercato hivernal.

Et qu'importe les résultats de ces dernières semaines, "la série de sept défaites d'affilée et les deux pauvres matchs gagnés cette saison", dont Olivier Markarian a du mal à se satisfaire.

La Ligue 2 n'est pas une partie de plaisir

Il n'a pas envie. Mais alors pas du tout envie de revivre ce yo-yo entre l'élite et la deuxième division du foot français : "moi je l'ai connue, la Ligue 2, les descentes, les montées, la caisse noire j'ai connu!" s'emporte Olivier Markarian.

C'est plus, selon l'industriel drômois, qu'un crève-cœur, c'est aussi une réalité économique que l'on ne souhaite plus connaître, avec un budget coupé parfois coupé par deux voire par trois et des salariés dont il faudrait, au club se séparer : "que ceux qui croient qu'aller en Ligue 2 sera l'occasion de tout nettoyer, je leur dis, faites gaffe". A bon entendeur.