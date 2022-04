ASSE - OM : le match reporté en raison des conditions météo

Le match entre l'ASSE et l'OM est reporté à cause de la neige

Le principe de précaution a prévalu du côté des autorités et de la Ligue de Football Professionnelle. La LFP vient de décider du report du match entre l'ASSE et l'OM prévue ce samedi à 21 heures en raison des conditions climatiques et des nombreuses chutes de neige depuis plus de 24 heures au dessus de l'agglomération stéphanoise.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette décision, en accord avec la préfecture, fait suite notamment aux demandes des groupes de supporters de ne pas envoyer les détenteurs d'un billet pour la rencontre sur des routes aux conditions de sécurité trop incertaines.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le match devrait être reporté à ce dimanche après-midi mais selon le club, l'éventualité d'un report à une semaine ultérieur n'est pas à exclure.