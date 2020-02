Avant ASSE- OM : "Montrer qu'on n'est pas à notre place" (Loïc Perrin)

Saint-Étienne, France

Après la rechute à Metz, les Verts accueillent Marseille mercredi soir dans le Chaudron pour la 23e journée de Ligue 1. L'OM occupe la deuxième place du championnat, il va donc falloir sortir le grand jeu pour les Verts. Et le capitaine de l'AS Saint-Étienne, Loïc Perrin, assure que ses coéquipiers et lui ont les ressources morales et physiques nécessaires.

"Ça a toujours été une grande affiche Marseille-Saint-Étienne, du championnat de France, et ça l'est encore, et j'espère que ça nous permettra de montrer qu'on n'est pas à notre place avec une confrontation contre les deuxièmes du championnat", explique Loïc Perrin. Face à une équipe, ajoute-t-il qui "est programmée pour jouer les premières places du championnat".

Les Verts en sont bien loin, puisqu'ils occupent la 15e place de la Ligue 1. Et pour se sortir du bas de tableau, l'entraîneur de l'ASSE Claude Puel, attend de ses joueurs qu'ils montrent un autre niveau de jeu que celui montré à Metz dimanche. "Je considère qu'on manque encore de maîtrise et de maîtrise technique", a commenté Claude Puel en conférence de presse d'avant match mardi. "Mais c'est comme ça, on ne peut pas descendre en-dessous de certains prestations et d'un certain volume de jeu", ajoute l'entraîneur stéphanois, qui rappelle que les organismes sont très sollicités en ce moment entre le championnat et la Coupe de France.

AS Saint-Étienne - Olympique de Marseille, c'est à 21 heures ce mercredi, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Saint-Étienne Loire