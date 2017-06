ASSE : Oscar Garcia "va s'imprégner de la force historique locale du club"

L'officialisation de l'arrivée d'Oscar Garcia à la tête de l'ASSE devrait intervenir dans les prochains jours. Pour en savoir plus sur le coach espagnol, France Bleu a interrogé Adrien Mathieu, journaliste spécialiste du football autrichien.

Le Red Bull Salzburg reste sur deux doublés Coupe-Championnat. Quelle est la part de responsabilité d'Oscar Garcia dans cette spirale positive ?

Il était dans la continuité de ses prédécesseurs. Il a notamment poursuivi leur travail sur la formation des jeunes. Salzburg a gagné la Youth League devant Benfica et beaucoup de jeunes vont monter en équipe première. C'est le résultat du travail réalisé par le groupe Red Bul qui a un réseau de scouts impressionnat et lui s'est appuyé sur ça pour faire monter pas mal de joueurs. C'est sûr qu'en championnat il a été impressionannt cette saison avec 18 points d'avbance sur l'Asutria Vienne. Ca a été une machine, un vrai rouleau compresseur. Comme d'habitude, le plafond de verre c'est la Coupe d'Europe. Ca aurait été bien de le voir une saison de plus pour voir ce qu'il aurait pu apporter en plus. Son travail a été très apprécié par les supporters, les dirigeants.

Est ce qu'il est taillé pour des championnats plus grands que le championnat autrichien ?

Il a déjà dit que c'est en Allemagne qu'il se verrait bien, comme à Leipzig. Son plus grand rêve, en pur catalan, c'est d'entrainer Barcelone un jour. Il n'a pas encore ce niveau là mais en tout cas c'est le moment pour lui de franchir ce cap et d'aller plus haut. Il a sa place dans les 5 grands championnats européens.

Oscar Garcia a été formé Au FC Barcelone, il y a joué et gagné. Qu'est ce qu'il a du Barca dans sa manière de mener une équipe ?

Il est très fier d'être Catalan. Il a été l'entraineur de l'équipe de Catalogne. Au niveau des préceptes, il aime beaucoup avoir la possession. C'est un jeu qui nécessite beaucoup de préparation. Il aime la verticalité. Cette saison son schéma préférentiel était un 4-4-2 et même avec seulement deux milieux axiaux, il aimait avoir cette possession. Chaque match ça tournait à 60-65%. Ca jouait beaucoup avec un attaquant qui décroche. La plupart des adversaires étaient faibles en Autriche et ça l'a aidé à réaliser des cartons face à certains club. En tout cas il est dans la continuité de la philosophie que Cruyff avait apporté au Barca.

A Saint-Etienne, on a le sentiment que le club va presque repartir de zéro sportivement avec beaucoup de changements dans l'effectif. Il sera capable de s'adapter rapidement ?

Il a déjà beaucoup voyagé en entrainant à l'étranger. Partir dans un nouveau pays, un nouveau club, ça n'est pas vraiment un handicap. A Saint-Étienne je ne serais pas étonné qu'il lance pas mal de jeunes, qu'il fasse confiance aux joueurs du centre de formation, qu'il les propulse et leur plus de responsabilités. Il le fera dès la préparation. Il est convaincu qu'il peut réussir à l'ASSE, sinon il ne prendrait pas ce risque.

A Saint-Étienne il y a l'histoire du club, des supporters influents. Oscar Garcia va devoir intégrer très rapidement tout ça.

Il est très doué en communication, il maitrise les médias sans pour autant être dans la connivence. A l'image d'un Rudi Garcia à Marseille. Au niveau de l'identité, dès la première semaine il ira au Musée des Verts, il va inspecter de fond en comble l'Etrat, il va discuter avec les légendes du club. Il va s'imprégner de la force historique locale du club pour comprendre pourquoi ce club a une telle popularité aujourd'hui.