ASSE : Oscar Garcia est à l'Étrat !

Le nouvel entraîneur des Verts est dans le Forez. Oscar Garcia, qui s'est engagé jeudi pour deux ans avec l'AS Saint-Étienne, visite l'Étrat depuis ce vendredi matin en compagnie des dirigeants Stéphanois.

Oscar Garcia se souviendra que pour son premier jour dans la peau du coach des verts c'est un grand soleil qui l'a accueilli. Sur son compte Twitter et Facebook le club stéphanois a posté des photos du catalan. On l'y voit posant devant l'entrée des bureaux avec Dominique Rocheteau, le coordinateur sportif, David Wantiez, le recruteur qui a négocié avec le Red Bull Salzburg, mais aussi deux adjoints de l'Espagnol, le fidèle Ruben Martinez et le préparateur physique Enrique Sanz.

""On a un bon outil de travail. Il ne manquait que le chef d'orchestre!" - Roland Romeyer, président de l'ASSE

Le club a également posté une vidéo où l'on voit Oscar Garcia visiter les installations en compagnie de Dominic Rocheteau et Roland Romeyer :

France Bleu a pu échanger avec le nouvel entraîneur des Verts : Oscar Garcia nous a indiqué qu'il n'avait pas encore le droit de s'exprimer, en tout cas pas avant sa présentation officielle qui aura lieu en début de semaine prochaine.