ASSE : Oscar Garcia, le coach catalan sans traducteur... ou presque

Marié à une Aixoise, le coach catalan de l'AS Saint-Étienne parle Français. Contrairement à des coachs comme l'Argentin Marcelo Bielsa, il a décidé de répondre aux journalistes dans la langue de Molière et de ne pas se faire traduire depuis sa langue natale.

Dirigeants, joueurs, supporters et journalistes découvrent petit à petit celui qui a pris la suite de Christophe Galtier. Roland Romeyer avait été rassuré par le fait qu'Oscar Garcia parle un peu Français, lui qui est même marié à une Française. Au fil des conférences et des points presse, le Catalan montre qu'il continue de faire l'effort de s'exprimer en Français et il compte bien le faire tout au long de la saison.

C'était même la première phrase prononcée par Oscar Garcia quand il a été présenté à la presse le 23 juin dernier :"pardon pour mon Français qui n'est pas parfait, mais je crois que vous allez me comprendre, sinon, j'ai ici Baptiste qui peut m'aider". Depuis, on l'a entendu Oscar Garcia, il parle bel et bien Français et s'interdit l'Espagnol pour débriefer les matchs et aborder l'intersaison devant les journalistes, même s'il se retourne à l'occasion vers Baptiste, un ancien membre de la communication du club qui n'est pas un traducteur professionnel mais qui lui glisse les quelques mots que le coach ne parvient plus à retrouver.

Dans les faits, Oscar Garcia maîtrise pour l'instant sans difficulté majeure ses déclarations. Il assume donc de ne parler qu'en Français contrairement à des entraineurs comme l'argentin Marcelo Bielsa qui préfère être traduit à partir de sa langue maternelle pour pouvoir s'exprimer le plus librement et précisément possible.