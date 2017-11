ASSE : Oscar Garcia parti, qui pour remplacer l’entraîneur des Verts

Après le départ soudain du coach catalan des Verts, six noms circulent. Avec des pistes plus ou moins sérieuses et des agents qui font des propositions au staff de l’ASSE.

Oscar Garcia n'est officiellement plus l'entraîneur de l'ASSE depuis mercredi soir 15 novembre. Il emmène dans ses valises ses adjoints Ruben Martinez, Enrique Sanz et Antonio Puche. Julien Sablé, jusqu'ici directeur du centre de formation du club, reprend en main le groupe professionnel. Il sera accompagné d'Alain Ravera arrivé l'été dernier en tant que quatrième adjoint d'Oscar Garcia. La question maintenant c’est de savoir combien de temps va durer cet intérim ?

Car le staff cherche un entraîneur. Alors que le départ du technicien Catalan n'était pas officiel mercredi matin, Dominique Rocheteau s'activait en coulisse afin de dénicher le remplaçant d'Oscar Garcia. L'état-major du club discute actuellement avec différents agents. L'un d'eux confie même avoir proposé trois entraîneurs au directeur sportif des Verts. Il ajoute qu’un coach tiendrait la corde. Voici en tout cas les pistes les plus probables.

Julien Sablé

Capitaine emblématique de Saint-Étienne, Julien Sablé a été choisi pour assurer l'intérim mais beaucoup le voient rester. Il a l'avantage d'avoir porté le maillot vert pendant douze saisons et d'être adoré par les supporters. Directeur du centre de formation depuis le 2 juin dernier, il connait parfaitement toutes les catégories de jeunes. Un point non négligeable pour club en quête d'identité. Cependant il ne dispose pas du diplôme nécessaire pour coacher -le DEPF- et n'a pas de référence à ce niveau puisque c'est la première équipe professionnelle qu'il va entraîner.

Christophe Galtier

Il a quitté le club à la fin de la saison passée après sept ans et demi au club. D'après Roland Romeyer, Galtier a marqué l'histoire de l'ASSE. Sans club depuis son départ de l'ASSE il n'a pas été retenu pour entraîner le Stade Rennais. Sollicité par de nombreux clubs dont l'Olympiakos, celui a qui été élu meilleur entraîneur de ligue 1 en 2013 n' a pas donné suite. Il pourrait revenir avec des fonctions élargies de type "manager général".

Romain Revelli

Le coach d'Andrézieux-Bouthéon a été l'adjoint de Christophe Galtier. Il connaît très bien l’ASSE, puisqu’il a été entraîneur des équipes jeunes avant de devenir adjoint de Christophe Galtier. Il est actuellement le coach de l’ASF Andrézieux-Bouthéon, club de National 2. Il a l'expérience professionnelle que n'a pas Julien Sablé.

Willy Sagnol

Natif de Saint-Étienne, Willy Sagnol n'a jamais caché son amour pour les Verts. Il connait bien le club puisqu'il y a fait ses débuts en professionnel. Sa situation au Bayern-Munich s'est assombrie depuis le départ de Carlos Ancelotti et cela pourrait le conduire vers l'AS Saint-Etienne même s'il demeure sous contrat avec le club bavarois. Toutefois ses relations avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont plutôt tendues depuis son bref passage au conseil de surveillance de l'ASSE en 2010.

Patrick Vieira

Il faisait parti des priorités des dirigeants de l'ASSE pour prendre la suite Christophe Galtier l'été dernier. Déjà engagé avec la franchise de New-York il n'a pas donné suite aux sollicitations de l'ASSE mais a dit qu'il aurait beaucoup aimé le faire. Saint-Étienne pourrait réactiver le dossier de l'ancien international tricolore. Son équipe des New-York city FC est éliminée du championnat nord-américain. Et cette fois, cela pourrait être le bon moment.

Claude Puel

Il est cité par certains supporters qui aimeraient le voir sur le banc de Saint-Étienne malgré une expérience en demi-teinte à Southampton la saison passée. Son passage à Nice a marqué les esprits. Sauf qu'il entraîneur de Leicester depuis le 24 octobre dernier, ce qui rend son arrivé quasi impossible.