ASSE: oublier Manchester et relever la tête à Montpellier

Après la défaite de Manchester, l'ASSE retrouve la Ligue 1 ce dimanche face à Montpellier. Pour mettre de côté les regrets et continuer d'espérer une place européenne en fin de saison.

C'est une certitude, Zlatan ne foulera pas la pelouse de la Mosson ce dimanche. Pas d'Indiana Jones, pas de lasso, rien. Son esprit, en revanche, sera peut-être toujours là, dans un coin de la tête des joueurs stéphanois. Les envies de revanche, il faudra les garder pour mercredi et se replonger d'abord dans cette Ligue 1, "priorité des priorités" de Christophe Galtier. Et cette priorité les emmène à Montpellier. Une équipe inconstante, souvent. Redoutable, parfois (victoires contre le PSG et l'OM à domicile).

Perrin forfait, Malcuit apte

Les Montpelliérains les espèrent un poil fatigués, les Stéphanois entendent bien se révolter. La course aux places européennes est lancée et, forcément, il faudra ramener quelques points de l'extérieur. Pour y parvenir ce dimanche, les Verts devront se passer de leur capitaine, Loic Perrin, pas tout à fait remis de son choc tête contre tête contre le Mancunien Smalling. Kevin Malcuit, touché à la lèvre de l'autre côté de la Manche, est lui bel et bien présent.

Le groupe stéphanois

Ruffier, Moulin - Lacroix, Pogba, Theophile-Catherine, Malcuit, Polomat, Pierre-Gabriel - Pajot, Veretout, Dabo, Selnaes, Lemoine, Saivet - Hamouma, Roux, Monnet-Paquet, Beric, Jorginho.

Montpellier - ASSE (26e journée de Ligue 1), coup d'envoi à 17h, à suivre en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire et francebleu.fr.