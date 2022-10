ASSE - Paris FC : le changement, c'est maintenant ?

Voir l'ASSE en Ligue 2 il y a quelques mois, personne ne l'imaginait. Voir l'ASSE relégable de Ligue 2 après onze journées, personne ne s'y attendait vraiment non plus. La mise en place du projet de jeu prôné par l'entraineur Laurent Batlles prend du temps. Beaucoup de temps. Les erreurs identifiées depuis plusieurs matchs (animation défensive, concentration, entames...) sont toujours là et elles amènent le staff stéphanois à imaginer des changements pour inverser la dynamique. Adepte du 3-5-2, Laurent Batlles devrait remiser au placard son système préférentiel face au Paris FC pour un autre schéma.

Le retour d'une défense à quatre ?

Essayé sans grand succès en début de saison, une défense à quatre devrait être mise en place face aux Parisiens, le système à trois défenseurs centraux et les hommes qui le composent n'ayant pas apporté suffisamment de garanties. Un joueur titulaire depuis le début de saison devrait en faire les frais : Jimmy Giraudon. Léo Pétrot toujours absent, c'est Mickael Nadé qui pourrait faire son retour en charnière centrale aux côtés d'Anthony Briançon. Sur les côtés, on devrait retrouver Abdoulaye Bakayoko et Yvann Maçon. Sergi Palencia, titulaire à Sochaux, n'a pas été retenu.

Un milieu renforcé et très technique ?

Point fort de l'ASSE depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain devrait être renforcé. Sur le banc face à Sochaux, Benjamin Bouchouari devrait occuper un poste de récupérateur avec Thomas Monconduit. Victor Lobry, Dylan Chambost et Mathieu Cafaro se chargeraient de l'animation offensive.

Wadji seul en pointe ?

En l'absence de Jean-Philippe Krasso (suspendu pour 3 rencontres), le Sénégalais Ibrahima Wadji devrait évoluer seul à la pointe de l'attaque stéphanoise. Lenny Pintor, voire le jeune Jibril Othman, pourraient le suppléer.

La compo probable de l'ASSE face au Paris FC

Green - Bakayoko, Briançon (c), Nadé, Maçon - Monconduit, Bouchouari - Chambost, Cafaro, Lobry - Wadji.

Banc : Dreyer, Giraudon, G.Silva, Mouton, Moueffek, Pintor, Othman

ASSE - Paris FC, 12e journée de Ligue 2, à vivre en intégralité avec nous sur France Bleu Saint-Etienne Loire dès 14h ce samedi.