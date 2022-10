ASSE - Paris FC : pas de changement dans le dispositif de sécurité de Geoffroy-Guichard

Ce n'est pas une surprise, plutôt une confirmation. Quinze jours après le premier match avec du public à Geoffroy-Guichard (2-2 face à Grenoble), les mêmes règles de sécurité s'appliqueront ce samedi en marge de la 12e journée de Ligue 2 entre l'ASSE et le Paris FC. Notamment sur le délai permettant aux Magic Fans de faire rentrer leur matériel d'animation en tribune.

ⓘ Publicité

Pas de changements donc suite à l'affaire des tambours qui avait quelque peu gâché les retrouvailles entre les joueurs stéphanois et leurs supporters. Les Magic Fans devront encore une fois apporter leur matériel d'animation au maximum quatre heures avant le début de la rencontre. Quatre heures, un délai qui n'avait pas été respecté face à Grenoble pour deux tambours, ce qui avait déclenché la colère du groupe et leur départ du Kop Nord.

Après cet évènement, les autorités avaient rappelé leur volonté de fermeté. "Je sais que la très large majorité des supporters aspire comme nous tous à assister à des matchs dans la paix et la sécurité, avait réagi la Préfète de la Loire Catherine Séguin dans un communiqué au lendemain du match. C'est à eux et à ces familles que nous pensons lorsque nous établissons ces règles de sécurité. C'est pourquoi je resterai intraitable face aux actes de violence et aux comportements déviants et dangereux."

Quelques heures après cette affaire de tambours, les Magic Fans avaient promis de revenir "gonflés à bloc" pour la rencontre face au Paris FC "pour soutenir ceux qui mouillent le maillot".

Entre 15.000 et 20.000 supporters sont attendus ce samedi, à Geoffroy-Guichard, pour ce match de la 12e journée de Ligue 2.