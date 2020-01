ASSE - "Pas d'esprit de revanche" pour Claude Puel avant le match contre le PSG

Saint-Étienne, France

Un exploit au Parc des Princes ou bien une nouvelle déculottée pour les Verts ? L'un des deux scénarios se réalisera forcément ce mercredi soir en quart de finale de Coupe de la Ligue face au Paris Saint Germain.

Les Verts jouent le PSG à 21h05, une équipe qui sera plus en forme que l'ASSE souligne le coach Claude Puel : "ça sera une reprise pour eux, ils vont arriver avec 11 nouveaux joueurs puisqu'ils ont fait jouer une équipe bis en Coupe de France".

Des Parisiens en top forme

"Tous leurs titulaires seront là, c'est un beau challenge pour nous, il va falloir rendre une meilleur copie qu'en championnat", estime l'entraîneur des Verts.

En décembre dernier les Verts ont lourdement chuté contre Paris (4-0) à domicile. "Il faudra mieux réussir notre entame de match", avertit le coach Claude Puel. Pour lui, ses joueurs ont su montrer de bonnes choses en seconde mi-temps "en prenant en compte le fait que nous étions réduits à 10".

Pourtant, le coach ne nourrit pas un esprit de revanche. "On parlerait de revanche si on faisait partie des meilleures équipes européennes et si on pouvait rivaliser contre Paris", tempère Claude Puel, qui ajoute "c'est un match de coupe, on jouera notre chance, j'espère que les joueurs se lâcheront".

Jessy Moulin titulaire contre Paris

Jessy Moulin la doublure de Stéphanie Ruffier sera dans les cages stéphanoises pour ce match. "Ce sont des matchs intéressants à vivre personnellement", commence le gardien de but.

"On sera opposé à de très grands joueurs, j'essaie de ne pas trop penser à l'appréhension pour ne pas perdre de l'énergie avant la rencontre", poursuit Jessy Moulin.

Match à vivre à partir de 20h30 ce mercredi en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire.