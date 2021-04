ASSE : le public de retour à Geoffroy-Guichard avant la fin de la saison ?

À partir du 19 mai les établissements sportifs couverts et de plein air pourront de nouveau accueillir du public. Avec dans un premier temps des jauges limitée à 800 personnes en intérieur et 1.000 en extérieur. Potentiellement le stade Geoffroy-Guichard pourrait donc accueillir du public pour la dernière journée de championnat le 23 mai avec la réception de Dijon. Une première depuis le 18 octobre et le match contre Nice avec déjà une jauge limitée à 1.000 personnes.

La Ligue obligée de décaler la 38e journée ?

La rencontre contre Dijon, comme toutes celles de l'ultime journée de Ligue 1; est programmée à 21 heures. Problème, 21 heures ce sera justement le nouvel horaire du couvre-feu à compter du 19 mai. Symboliquement la Ligue de Football Professionnel pourrait décider de décaler les rencontre plus tôt dans la journée pour permettre le retour du public lors de l'épilogue du championnat. Difficile d'envisager que se rendre au stade puisse constituer un motif valable pour s'affranchir du couvre-feu.

Un pass sanitaire obligatoire pour la saison prochaine ?

Le 30 juin, la veille des vacances, sonnera la "fin du couvre-feu", a affirmé le chef de l'Etat. Il sera possible de participer à des événements de plus de 1.000 personnes, mais avec un pass sanitaire, c'est-à-dire un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat d'immunité. Ce pass "ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français", a assuré Emmanuel Macron, en précisant qu'il "ne saurait être obligatoire" dans les restaurants, théâtres et cinémas. "Par contre, dans des lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions, il serait absurde de ne pas l'utiliser", a-t-il considéré.

Pour la reprise de la saison les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 août 2021, les supporters des Verts devront donc très vraisemblablement présenter ce pass sanitaire pour retrouver le chaudron.