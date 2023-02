ASSE - Pau : les Verts avec Cafaro et Bamba, mais sans Pavlovic !

C'est donc un groupe avec deux changements que l'entraineur de l'ASSE Laurent Batlles décide de convoquer pour la réception de Pau, ce samedi, à Geoffroy-Guichard.

Deux changements pour deux retours attendus. Le premier est celui de Mathieu Cafaro. Le milieu de terrain a purgé sa suspension suite à une suspension de cartons. Le second est celui de Kader Bamba. Blessé aux ischios fin janvier face à Sochaux, le joueur offensif prêté par Nantes est désormais rétabli.

Ces deux retours entrainent la sortie de deux joueurs présents face à Nîmes : le défenseur Mateo Pavlovic et l'attaquant Lenny Pintor ne sont pas retenus. 19e homme lors du déplacement à Nîmes, le milieu de terrain Louis Mouton n'est pas retenu non plus.

A noter dans ce groupe la présence de Thomas Monconduit. Touché au péroné en toute fin de match à Nîmes, la sentinelle du milieu de terrain stéphanois est bien opérationnelle.

ASSE - Pau, 25e journée de Ligue 2, à vivre en intégralité dès 18h ce samedi sur France Bleu Saint-Étienne Loire.