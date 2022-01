ASSE : Paul Bernardoni et Sada Thioud s'engagent chez les Verts (officiel)

L'AS Saint-Étienne enregistre l'arrivée de deux nouveaux renforts. L'attaquant Sada Thioub et le gardien de but Paul Bernardoni débarquent dans le Forez en provenance d'Angers

Et de trois. Ce mercredi, l'ASSE enregistre consécutivement ses deuxième et troisième renforts du mercato hivernal. Après Bakary Sako (libre), le gardien Paul Bernardoni et l'attaquant Sada Thioub débarquent dans le Forez en provenance d'Angers. Les deux joueurs débarquent sous la forme d'un prêt de six mois.

Un renfort de poids et un nouveau pari

Paul Bernardoni, 24 ans est une valeur sûre de la Ligue 1 au poste de gardien de but depuis trois saisons. Passé deux saisons par Nîmes, il a signé à Anger à l'été 2020 en provenance des Girondins de Bordeaux pour 7 millions d'euros. L'international Espoir a contracté une pneumopathie qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines à la fin de l'année 2021. Le SCO d'Angers, dont l'entraineur Gérald Baticle lui préfère maintenant Danijel Petković, a décidé de se séparer de lui notamment pour alléger sa masse salariale.

Surveillés en ce sens par la DNCG, le gendarme financier du foot français, les dirigeants angevins ont inclus dans la transaction Sada Thioub. L'attaquant franco-sénégalais de 26 ans passé par Nice, Guingamp et Nîmes n'a joué que deux minutes en Ligue 1 cette saison. Son rendement en vu de l'opération maintien des Verts apparaît beaucoup plus incertain.

Je suis prêt à affronter les défis qui nous attendent - Paul Bernardoni

Les mots de Paul Bernardoni sur le site du club : "Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE et prêt à relever cette mission. Dès que l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas hésité. Les mots du coach ont été importants pour moi aussi. Je suis prêt à affronter les défis qui nous attendent. On a la chance de ne pas jouer ce week-end. On va avoir le temps de s'acclimater pour très bien démarrer. L'ASSE est un club énorme, qui représente énormément. Pour le fan de foot que je suis, c'est beau."

Les mots de Sada Thioub sur le site du club : "Je suis très heureux de rejoindre l'AS Saint-Étienne. J'ai hâte de débuter sur les terrains très bientôt et d'aider l'ASSE à obtenir son maintien. C'est mon objectif et pour l'atteindre, il faudra que je montre mes qualités après une période particulière sur le plan personnel."