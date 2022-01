ASSE : Paul Bernardoni vient "pour être numéro 1"

L'ASSE a présenté ses deux nouvelles recrues du mercato d'hiver de vendredi au centre sportif Robert-Herbin : Paul Bernardoni et Sada Thioub. Le Gardien et l'attaquant arrivent tous les deux d'Angers en prêt pour 6 mois chez les Verts. Paul Bernardoni, une recrue que l'on n'a pas vue arriver à l'ASSE. Le poste de gardien n'étant pas une priorité pour les Verts mais les dirigeants stéphanois ont sauté sur l'opportunité de faire venir un vrai renfort dans son effectif.

Bernardoni ne veux pas faire banquette

Il y a encore trois mois personne n'imaginait Paul Bernardoni quitter Angers cet hiver. Titulaire indiscutable, il a perdu sa place à cause d'une pneumopathie et il n'était pas question pour lui de passer la seconde partie de saison sur le banc du SCO : "Quand on ne joue pas il faut être honnête on nous oublie. Rien n'enlève les matchs et le jeu. Moi j'ai besoin de ça J'ai besoin d'une atmosphère et de challenge".

L'ASSE a donc sauté sur l'occasion et lui a promis la place de numéro 1 dans les buts : "J'arrive pour être numéro 1 et me battre au maximum pour aider le club à se maintenir. On se maintiendra tous ensemble. Ce n'est pas un seul joueur qui va maintenir le club".

Discours rassembleur et modeste mais l'ASSE encaisse plus de 2 buts par match en moyenne depuis le début de saison. Le chauve, que l'on espère divin, comme l'un de ses illustres prédécesseurs va donc avoir du boulot : "C'est un chalenge énorme mais plus que réalisable. Avec Nîmes on avait 12 points à la trêve. Tout le monde nous voyait mort. Au final on s'est maintenu. J'arrive avec une envie folle". Paul Bernardoni va disposer d'une semaine pour s'acclimater à son environnement. Sa nouvelle vie stéphanoise démarrera samedi 15 janvier avec la réception de Lens à Geoffroy-Guichard.

Sada Thioub veut prouver qu'il a "le niveau Ligue 1"

L'autre recrue en provenance du SCO d'Angers Sada Thioub était également devant la presse ce vendredi. L'attaquant international sénégalais suscite moins d'attente. La faute à un temps de jeu dérisoire sur la première moitié de saison : deux minutes. "Quand le club de Saint-Étienne m'a contacté je n'ai pas hésité explique celui qui vient pour occuper le flanc droit de l'attaque stéphanoise. J'ai un esprit revanchard. Je veux prouver que j'ai le niveau Ligue 1 et être performant le plus rapidement possible".