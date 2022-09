AS Saint-Étienne : plus de 20.000 places déjà vendues pour le match face à Grenoble

Après les quatre matchs à huis-clos suite aux incidents lors du barrage face à l'AJ Auxerre, le public sera de retour ce samedi à Geoffroy-Guichard avec une affluence qui s'annonce déjà belle ! Selon l'ASSE, plus de 20.000 places ont déjà été vendues pour cette rencontre de la dixième journée de Ligue 2.

Le Kop Nord et la partie inférieure d'Henri Point sont d'ores et déjà complets. Le Kop Sud, lui, restera encore fermé (suspension pour deux matchs). Pour ce retour du public, l'ASSE demande à ses supporters d'arriver le plus tôt possible au stade afin de fluidifier les entrées. Les portes de Geoffroy-Guichard ouvriront à 13h30, soit 1h30 avant le coup d'envoi (15h). ASSE - Grenoble, 10e journée de Ligue 2, à vivre dès 14 heures avec nous ce samedi sur France Bleu Saint-Étienne Loire.