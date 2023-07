ASSE : plusieurs centaines de personnes attendues aux obsèques de Georges Bereta à L'Étrat

L'ancien capitaine de l'AS Saint-Étienne Georges Bereta est mort mardi 4 juillet, à 77 ans. Il souffrait de la maladie de Charcot. Le "lutin vert", comme il était surnommé, avait été nommé ambassadeur à vie de l'ASSE tant il a marqué l'histoire du club. Il risque donc d'y avoir beaucoup de monde à ses obsèques lundi 10 juillet à L'Étrat, à 14 heures.

ⓘ Publicité

Roland Romeyer et les anciens Verts attendus

À la mairie de L'Étrat comme du côté de l'AS Saint-Étienne, on s'attend à une forte affluence, sans pour autant parvenir à la quantifier. Un millier de personnes ? Peut-être plus ? Ce qui est sûr, c'est que l'église ne peut pas accueillir tout le monde, avec moins de 300 places. Un système de sonorisation est donc prévu pour permettre à ceux qui resteront sur le parvis de suivre la cérémonie. Les habitants de L'Étrat, où vivait Georges Bereta ces dernières années, seront certainement au rendez-vous. Plusieurs anciens Verts feront le déplacement, de plusieurs générations : Christian Sarramagna, Patrick Revelli, Lionel Potillon.

Le président de l'ASSE Roland Romeyer sera également présent, ainsi que plusieurs membres du conseil de surveillance du club. Sans oublier les supporters des Verts, ils seront forcément un certain nombre aussi.

Une vingtaine de gendarmes mobilisée

Face à cette affluence difficile à évaluer, un dispositif de sécurité spécifique est mis en place à L'Étrat, surtout pour la circulation. Avec une vingtaine de gendarmes mobilisés, et des restrictions de circulation . À partir de 13 heures, et jusqu'à la fin de l'après-midi, la traversée de la commune est interdite par la RM 1498 dans le sens Talaudière-L'Étrat. La circulation sera déviée par la rue de la Paix, allée des Myosotis et allée des Peupliers. La traversée de L'Étrat est par ailleurs réduite sur une seule voie de circulation dans le sens La Fouillouse-La Talaudière à partir du 175 rue de Verdun jusqu'au carrefour RM 11/ RM 1498.