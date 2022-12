ASSE : pour Dennis Appiah, il ne manque plus que la signature...

A l'AS Saint-Étienne, l'urgence de la situation prime visiblement sur les fêtes de noël. C'est ce dimanche 25 décembre, en fin de journée, qu'un accord total a été trouvé pour le recrutement de Dennis Appiah. En fin de contrat avec le FC Nantes l'été prochain, les dirigeants nantais n'ont pas retenu leur joueur, sensible aux approches de l'ASSE entamée en novembre dernier.

Un contrat de deux ans et demi attend désormais Dennis Appiah, joueur de 30 ans capable de jouer sur les côtés et dans l'axe d'une défense. A Nantes depuis 2019, il aura pris part cette saison à 15 matchs de Ligue 1 et 6 de Ligue Europa.

Les Verts ayant déjà recruté un joker (Gaëtan Charbonnier), le contrat de Dennis Appiah ne pourra être réellement signé qu'au premier janvier.